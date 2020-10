4° SERIE A | SAMPDORIA-LAZIO 3-0 (32′ Quagliarella, 41′ Augello, 74′ Damsgaard)

🇮🇹 4° #SerieA | ⚽ #SampdoriaLazio | 🗓️ 17/10/2020 | ⌚ 18:00 | 🏟 Stadio L. Ferraris | 📍 #Genova | 📺 #Sky | ⚖️ #Orsato | 🌤️ 16°

90+4′- TERMINA QUI. LA LAZIO CROLLA A MARASSI CEDENDO IL PASSO AD UN’OTTIMA SAMPDORIA.

90+1′- Continua a creare la Sampdoria con Verre che calcia dal limite. La sua conclusione viene deviata e bloccata da Strakosha.

90′- Tre i minuti di recupero concessi.

85′- Luis Alberto tenta, senza troppa convinzione, un tiro da fuori che termina di molto largo.

82′- Doppio grande intervento di Strakosha prima su Damstaad e poi sulla respinta a botta sicura di Keita.

78′- Ultime due sostituzioni per la Sampdoria: fuori Candreva e Quagliarella, dentro Leris e Keita.

75′- Ultimo cambio per la Lazio: Cataldi sostituisce Leiva.

74′- Terzo gol della Sampdoria. Prima Quagliarella riceve al limite dell’area e calcia con Strakosha che respinge, poi Patric non libera lasciando il pallone a Damsgraad che fa gol insaccando sotto la traversa.

73′- Ancora Lazio! Muriqi serve Milinkovic dal limite che calcia d’esterno. Il pallone sibila alla sinistra di Audero ma termina fuori.

70′- Grande occasione per la Lazio: Muriqi scambia alla perfezione con Correa che dalla destra, in posizione leggermente defilata, incrocia eccessivamente la conclusione mandando a lato.

67′- Ancora una sostituzione per la Sampdoria: Damsgaard prende il posto di Jankto.

64′– Ammonito Thorsby per un fallo di mano che ha interrotto un’azione offensiva biancoceleste.

63′- Prova a farsi vedere in avanti la Lazio che continua però a faticare in fase offensiva.

59′- Prova ancora a mischiare le carte Inzaghi: Hoedt e Caicedo lasciano spazio a Vavro e Muriqi che fa il suo esordio in Serie A.

57′- Doppia sostituzione per la Sampdoria: fuori Ramirez e Ekdal, dentro Verre e Adrien Silva.

54′- Cerca di costruire la Lazio, ma manca concretezza negli ultimi metri decisivi.

49′- Provano a fraseggiare in area Caicedo e Luis Alberto. Audero capisce tutto, esce e fa sua la sfera.

47′- Primo angolo della ripresa per la Lazio: Milinkovic impatta di testa, manda a lato.

46′- SI RIPARTE! Doppio cambio in casa Lazio con Inzaghi che cambia gli esterni: Marusic e Fares prendono il posto di Djavan Anderson e Parolo.

45′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO. SAMPDORIA AVANTI DUE A ZERO, LAZIO MOLTO IN DIFFICOLTÀ CHE FATICA A RENDERSI PERICOLOSA.

44′- Ammonito anche Caicedo per un fallo su Ramirez

43′- Caicedo vicina al gol. Caicedo riceve da appena dentro l’area, si gira e calcia con Audero bravissimo a deviare in angolo. Nel frattempo, ammonito Ramirez per proteste.

41′- RADDOPPIO SAMPDORIA. Dal corner Augello raccoglie al limite dell’area e calcia all’angolino destro.

40′- Ancora Sampdoria pericolosa. Augello mette al centro un cross dalla sinistra che rischia di beffare Strakosha, bravo a deviare in angolo.

32′- SAMPDORIA IN VANTAGGIO. Quagliarella raccoglie un cross di Augello dalla sinistra e insacca di testa alla sinistra di Strakosha.

30′- Match con molti duelli a centrocampo e gioco spezzettato con poche opportunità ambo le parti.

26′- Luis Alberto prova a creare, ma al momento della conclusione scivola calciando malamente.

23′- Prova ad alzare il baricentro la Lazio che fatica però a creare occasioni.

19′- Milinkovic tenta l’eurogol calciando da poco oltre la metà campo: Audero controlla, ma il pallone si spegne di poco a lato.

18′- Grande occasione per la Lazio: Luis Alberto recupera un pallone a centrocampo e serve Correa in profondità che si fa chiudere prima da Tonelli e poi Audero.

18′- Prova a spingere la Lazio: Correa serve Parolo che calcia dal limite indugiando però troppo: ribatte la difesa doriana.

13′- Primo giallo della gara: Parolo viene ammonito per un’entrata in ritardo in mezzo al campo.

8′- Gara bloccata in queste prime fase. La Samp prova a farsi vedere in avanti con Ekdal che spara ancora alto.

3′- Prima conclusione della gara: Ekdal raccoglie dal limite e calcia, pallone che termina molto alto sopra la traversa.

1′- Rischia subito Djavan Anderson in alleggerimento su Strakosha con il portiere albanese che riesce comunque a liberare.

1′- PARTITI! Lazio che indossa la terza maglia verde, risponde la Sampdoria con la classica maglia a tinte blucerchiate.

