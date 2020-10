Borussia Dortmund, Piszczek esce per un problema all’occhio: a rischio la sua presenza con la Lazio

Tegola in casa Borussia Dortmund. I tedeschi, prossimi avversari martedì della Lazio in Champions League, continuano a fare i conti con gli infortuni. Nonostante il turnover ragionato di Favre che ha risparmiato nella gara di oggi con l’Hoffeneim il giovane talento Haaland, i gialloneri perdono il difensore Piszczek, uscito al 20′ per un problema all’occhio. Al suo posto Delaney.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: