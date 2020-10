Buon compleanno Adam Marusic: gli auguri della Lazio – FOTO

Spegne oggi 28 candeline Adam Marusic. Il montenegrino, verso la via del recupero dopo l’infortunio rimediato nell’ultima sfida casalinga contro l’Inter, è nella lista dei convocati diramata da mister Inzaghi per la traversa in casa della Sampdoria. Buone notizie quindi per quanto riguarda le condizioni nell’esterno laziale, proprio nel giorno del suo compleanno.

La società capitolina, nel giorno della sua festa, ha omaggiato il classe ’92 con il seguente post apparso sui profili ufficiali della Lazio:

nbsp;

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: