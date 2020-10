Casillas: “Lazio, Napoli ed Atalanta lotteranno per il podio della Serie A”

Un campione che ha collezionato 3 Champions League: Iker Casillas, in un’intervista rilasciata a Sport Week ha parlato della massima competizione europea e delle squadre del campionato italiano, elogiando l’operato della Lazio.

Cosa le pare dell’evoluzione del calcio italiano di questi anni?

«Quando si parla di calcio spesso ci sono luoghi comuni: gli inglesi che giocano con lanci lunghi, gli italiani che difendono. Invece tutto il calcio è cambiato, anche voi non siete solo forza fisica ma tanto talento, per esempio il portiere è più coin- volto nella costruzione delle azioni. A me ha sorpreso per esempio l’Atalanta, col suo mo- do di giocare verticale, molto rapido, pressing alto. Ma anche la Lazio ha superato questo stigma, il marchio difensivista che vi bollava».

Nei gironi assisteremo già a Inter-Real e Juve-Barça.

«Sarà un momento cruciale per vedere il top delle due competizioni nazionali e a che livello sono. Sono quattro squadre che partono per vincere in Europa, sono molto forti, sono curioso di vedere che faranno. L’Inter mi sembra che si sia rinforzata mol-to, con uomini di esperienza, già sul finire dello scorso campionato valeva la Juve, anche se i bianconeri poi hanno mostrato di essere sempre più forti. E poi mi ha sorpreso l’Atalanta, che con Napoli e Lazio per me lotterà per il podio in Serie A. Alla fine però per il titolo è un match Juve-Inter».

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: