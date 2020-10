Coronavirus, caso positivo in casa Roma: l’annuncio del giocatore sui social | FOTO

Dopo il primo caso giallorosso con Diawara, è risultato positivo al Coronavirus un altro giocatore della Roma: si tratta del giovane Riccardo Calafiori. Ad annunciare la sua positività, è stato proprio il terzino classe 2002 che, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha aggiunto una sua foto, in maglia giallorossa, con la didascalia che recita: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!”.

