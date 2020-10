Di Canio: “L’Europa League non serve a fare esperimenti di formazione: la Lazio è uscita da un girone alla portata”

L’ex biancoceleste Paolo di Canio, in un’intervista rilasciata a Sport Week, parla delle competizioni europee che affronteranno a breve le italiane: “Io non ho mai capito quelli che utilizzano l’Europa League per fare esperimenti di formazione. Non esiste cambiare otto undicesimi della squadra, semmai facendo esordire ragazzini che non hanno mai visto il campionato. La Lazio ha fatto così lo scorso anno ed è stata eliminata da un girone ampiamente alla sua portata., perdendo quattro partite su sei e finendo sotto al Club. Vero è che l’eliminazione le ha permesso poi di allenarsi tutta la settimana, arrivando ad un punto dal primo posto in campionato prima del lockdown, ma l’Italia non porta a casa questo trofeo da quando ancora si chiamava Coppa Uefa“.

