EUROAVVERSARIE | Lo Zenit vince in scioltezza e torna solo in vetta al campionato

Tra poco meno di tre ore la Lazio tornerà scenderà in campo contro la Sampdoria guardando però anche all’esordio di martedì in Champions League con il Borussia Dortmund in un gruppo F equilibrato ed incerto dove compaiono anche Zenit San Pietroburgo e Club Brugge. Proprio i russi sono stati i primi a scendere in campo in questo weekend superando nel lunch match del sabato il PFC Sochi per tre a uno grazie alle reti di Karavaev, Yerokhin e Douglas Santos. Tre punti fondamentali per gli uomini di Semakl che ritrovano la vetta solitaria della classifica a quota 24 punti.

