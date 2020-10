Fonseca sugli obiettivi della Roma: “Vogliamo lottare per la Champions e fare più di Lazio, Milan e Napoli”

Terminata la sosta per le nazionali, la Serie A entra nel vivo con una quarta giornata già in grado di fornire un’idea sulle gerarchie della Serie A. Un tema caldo anche in casa Roma, con Fonseca che, nella conferenza di vigilia del match contro il Benevento, ha definito gli obiettivi dei giallorossi: “Non ho mai detto che non possiamo combattere con Lazio, Milan e Napoli. Desideriamo fare più di loro e combattere per un posto in Champions League“.

