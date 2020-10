GdS | Cassano: “Campionato? Lazio, Milan, Napoli e Roma lotteranno per il quarto posto”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione del derby di Milano, Antonio Cassano parla anche del podio del campionato. Per l’ex giocatore, ci sarà l’Inter davanti alla Juventus, ma c’è da fare attenzione all’Atalanta, perché se torna in forma un giocatore come Ilici può accadere di tutto. Secondo lui il Milan lotterà per il quarto posto insieme alla Lazio, al Napoli ed alla Roma, anche se sottolinea che non sarà facile arrivare in Champions.

