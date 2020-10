GdS | Lazio senza Immobile, ma Caicedo e Correa sanno come si fa

Causa squalifica oggi Ciro Immobile non prenderà parte alla sfida di Genova contro la Sampdoria. Al suo posto scaldano i motori Caicedo e Correa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, due anni fa con i sudamericani la Lazio ha collezionato sette vittorie su sette; inoltre l’ecuadoriano e l’argentino sono già stati decisivi a Marassi. Oltre a loro, si fa trovare pronto il nuovo innesto offensivo Vedat Muriqi che a Formello in questi giorni ha lavorato bene, mettendosi in mostra sotto gli occhi di mister Inzaghi.

