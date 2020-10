GdS | Rambaudi: “Punterei sul talento di Correa e l’entusiasmo di Muriqi. La rosa della Lazio? Incompleta”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ha analizzato Sampdoria-Lazio di oggi. Lui per la trasferta di Genova punterebbe su Muriqi, per testare il suo entusiasmo con una squadra di medio livello. A lui aggiungerebbe Correa, che è il talento che permette di creare superiorità, anche se l’argentino deve migliorare sotto porta. Per quanto riguarda Caicedo invece, lo terrebbe come aiuto da sfruttare a gara in corso per la sua esperienza. Per l’attuale allenatore la rosa della Lazio non ha qualità: ci sono i soliti 13-14 titolari e delle incognite come il kosovaro. A chiosa finale però, sottolinea la completezza del reparto offensivo biancoceleste.

