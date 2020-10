Il Tempo | Prove di Champions ma è una Lazio a metà

Alle ore 18.00 di oggi la Lazio affronterà in trasferta la Sampdoria. Una gara che nasconde delle insidie, per via delle condizioni non ottimali della rosa biancoceleste. Come riporta Il Tempo infatti, i laziali oggi a Genova scenderanno in campo pensando anche dell’impegno di Champions League, in programma martedì all’Olimpico contro il Borussia Dortmund. Pertanto mister Inzaghi non vuole rischiare: a Marassi con molti infortunati e con Immobile assente per via della squalifica, ci sarà Parolo ad agire da esterno.

