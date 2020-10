Lazio-Borussia Dortmund, la Nord chiama a raccolta i tifosi: orario e lungo dell’appuntamento – FOTO

La Lazio martedì alle ore 20.45 scenderà in campo per il suo esordio stagionale in Champions League. All’Olimpico la banda Inzaghi ospiterà il Borussia Dortmund. Come sempre non mancherà il caloroso supporto dei sostenitori laziali, infatti sulla pagina Facebook La Voce della Nord, gli Ultras Lazio danno appuntamento per la sfida: “Martedì 20 ottobre ore 18.00 Lazio-Borussia Dortmund…PONTE MILVIO“. Questo è l’invito esteso ai tifosi biancocelesti per accompagnare, seppur da lontano come previsto da protocollo Covid, i loro beniamini e la loro squadra nel match tanto atteso.

