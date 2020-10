MOVIOLA – Orsato dirige senza problemi la Lazio che non c’è

La Lazio cerca punti importanti a Genova. La Samp di Ranieri però non è di certo una squadra docile e vuole riscattarsi dopo le 5 reti prese l’ultima volta. L’esperienza di Daniele Orsato, lo porta a dirigere una partita senza complicarla per se e per le squadre. Il primo tempo non è particolarmente difficile visti i pochi contatti duri e sempre ben visibili all’arbitro. Pochi gialli ma del tutto legittimi. Canovaccio diverso nella ripresa, quando le sanzioni, seppur poche, sono necessarie per non incattivire le squadre. Il secondo tempo infatti è una guerra di nervi, con il risultato e le prestazioni che favoriscono i blucerchiati. Il centrocampo della Lazio è surclassato da quello avversario, con Thorsby che diventa l’ombra fedele di Milinkovic, ma prende l’ammonizione intercettando con la mano un cross di Luis Alberto. Missione riuscita per il direttore di gara che evita nervosismi senza commettere evidenti errori.

