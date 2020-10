PAGELLE – Che orrore! La difesa balla, il centrocampo latita e Correa sbaglia tutto

Strakosha 4 – Sono lontani quei momenti in cui le sue parate provocano complimenti. La sua crescita è ormai interrotta, fa solo interventi ordinari finchè la partita è ancora in dubbio. Salva la porta e fa sentire la sua voce a partita ormai compromessa, facile farlo in quel momento. Evitiamo commenti sui passaggi.

Patric 4,5 – E’ il meno peggio della difesa fino al settantacinquesimo quando si addormenta lasciando il pallone ad Adrien Silva che poi porta al 3-0.

Acerbi 4 – Naufraga insieme alla barca ma stavolta non lo fa da capitano. Fuori posizione sul vantaggio di Quagliarella e perennemente in difficoltà sui movimenti dei blucerchiati.

Hoedt 4 – Il ritorno che sognava. La difesa balla e l’olandese mette in mostra tutte le sue doti da dancer professionista.

Dal 59′ Vavro 5 – Entra quando la partita aveva già preso una china nitida a favore dei padroni di casa.

Parolo 4 – Non merita un voto peggiore di altri perchè sarebbe sparare sulla croce rossa. Non è quello il suo ruolo, va bene essere a disposizione del tecnico ma serve anche riconoscere ed ammettere i propri limiti.

Dal 46′ Marusic SV – Un tempo di niente, almeno non si è sforzato in vista di martedì.

Milinkovic 4,5 – Oggi è sembrato un gigante piccolo piccolo e non è stato nemmeno fra i peggiori. Thorsby gli si francobolla senza mai concedergli un attimo di respiro.

Lucas Leiva 4,5 – Doveva fare di più specialmente nell’accorciare la squadra nel primo tempo e invece commette lo stesso errore fatto anche contro l’Atalanta. Solo che stavolta di fronte non avevi la terza forza del campionato ma una squadra che si è salvata nel finale.

Dal 75′ Cataldi SV

Luis Alberto 4 – Primo tempo da assente ingiustificato, nel secondo tempo fa rimpiangere l’invisibilità del primo. Anzichè mettere ordine con la sua classe, crea caos col suo nervosismo.

Djavan Anderson 5 – Troppo facile prendersela con l’olandese che ci mette impegno ma non a certi livelli non basta l’abnegazione.

Dal 46′ Fares 5 – Due cross sparati alla bandierina opposta e qualche accelerazione che non porta a nulla.

Correa 3 – Ma un giorno qualcuno ci farà il piacere di spiegarci il motivo per cui lanciato a rete ne difende il pallone ne calcia in porta? E’ perfetto nel sbagliare tutte le scelte possibili, serve talento nel riuscire a non azzeccarne una.

Caicedo 5,5 – Stringe i denti per non far scattare l’emergenza anche in attacco. E’ fra i pochi in campo che prova a far qualcosa in un primo tempo davvero orribile.

Dal 59′ Muriqi 6 – Gioca di sponda e corre in area di rigore, peccato che da quando è entrato non è mai arrivato un cross.

All. Inzaghi 3 – Ok il mercato deficitario, ok le assenze e ok una condizione non ottimale ma oggi è stata una umiliazione. Sbaglia tutto: dalla formazione iniziale ai cambi fino all mentalità trasmessa. Gli uomini a disposizione erano sufficienti per vincere contro la Sampdoria.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: