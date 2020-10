Sampdoria-Lazio, Claudio Ranieri: “Ottima prova, ma con una Lazio decimata”

Dopo un’ottima prova della Sampdoria contro la Lazio, con tanto di vittoria per 3-0, l’allenatore della squadra blucerchiata Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Era importante, dopo Firenze, fare una buona prova. C’è da dire che alla Lazio mancavano dei giocatori importanti, come Lazzari e Immobile, ma noi siamo stati ugualmente decisivi. Sapevamo che Milinkovic e Luis Alberto sono due pericoli costanti, oltre alle fasce, dove si sviluppa maggiormente il loro gioco ma che oggi erano in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a neutralizzarli, nonostante qualche occasione concessa. Sapevo che giocava Parolo per un’emergenza nei numeri, per cui ho fatto in modo che venisse costantemente attaccato.”

