Sampdoria-Lazio, Inzaghi in conferenza: “Oggi avrei dovuto cambiare tutti, compreso me che sono l’allenatore”

Al termine del match contro la Sampdoria, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa, ecco le sue parole: “E’ una sconfitta brutta che dobbiamo analizzare per prepararci al meglio per martedì. Una delle più brutte prestazioni? Penso di si perchè siamo mancati in cattiveria e in spirito di squadra”.

Cosa è cambiato rispetto a prima: “Ci è mancato spirito e atteggiamento poi eravamo in difficoltà a livello numerico, dovremo essere bravi ad imparare da questa sconfitta. La stagione? I propositi sono quelli di riuscire a fare bene come negli ultimi anni poi possono capitare degli inciampi come quelli di stasera”.

Atteggiamento: “Sicuramente mi aspettavo un atteggiamento diverso, altre volte eravamo in difficoltà ma avevamo uno spirito di diverso. Non sono preoccupato per martedì ma proprio per l’atteggiamento”.

Muriqi: “Rifarei le scelte che ho fatto, le ho ponderate bene e i ragazzi che non ho schierato non avevano i 90 minuti, poi avrei dovuto cambiare tutti compreso me”.

Cambio modulo: “Questa squadra ha la certezza del modulo, dobbiamo pensare a fare altri tipi di prestazioni”.

