Sampdoria-Lazio, Inzaghi: “La Sampdoria ha meritato. Dobbiamo resettare e riscattarci martedì”

Dopo la partita contro la Sampdoria persa per 3-0, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Penso che la Sampdoria ha fatto una grande partita ed ha meritato. Noi dobbiamo resettare, già martedì possiamo riscattare questa brutta figura. Già è successo che avessimo delle assenze, ma senza giocare in questo modo. Non dobbiamo creare alibi ma cambiare atteggiamento, anche se abbiamo preparato la partita in poco tempo, per via degli assenti e dei nazionali. La Sampdoria ha avuto uno spirito diverso ed ha meritato. Muriqi? Si sta allenando molto bene e sarà un’ottima risorsa. E’ entrato in un momento difficile. Sono il primo responsabile di questa sconfitta.”

Simone Inzaghi è intervenuto anche a Lazio Style Radio, ecco le sue considerazioni: “La prova è da resettare, fortunatamente martedì abbiamo la possibilità di rifarci ma è stata sicuramente una brutta partita”. Cosa è successo? La partita non è stata persa tatticamente, la cosa che mi dispiace è che la Sampdoria l’ha vinta sullo spirito. Ho la fortuna di avere una squadra intelligente che sa che ha fatto una brutta figura. Si pensava a martedì? Non credo assolutamente. Detto ciò è chiaro che dovremo cercare di fare una partita importante dove conteranno soprattutto le motivazioni che riusciremo a mettere. Parolo? Eravamo in emergenza, Fares era in Nazionale e sicuramente giocherà martedì, non poteva fare due partite di seguito. Avrei dovuto togliere tutti ma aldilà di assenze, squalifiche e infortuni è mancato l’atteggiamento. Come si guarda avanti? Dobbiamo analizzare i numeri ma dobbiamo vedere anche le prestazioni. Prima di oggi avevamo fatto ottime prestazioni. Dobbiamo analizzare la gara di oggi perchè con questo atteggiamento si sbagliano molte partite in Serie A. Hoedt? Ha fatto la stessa partita dei suoi compagni, ripeto dobbiamo focalizzare l’attenzione è la mancanza di atteggiamento”.

