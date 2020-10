Sampdoria-Lazio, Leiva: “Abbiamo fatto troppo poco per vincere”

Al termine della gara persa contro la Sampdoria, Francesco Acerbi è intervenuto a Lazio Style Radio, ecco le sue parole: “Difficile dire cosa non è andato, abbiamo perso meritatamente perchè abbiamo fatto pochissimo per vincere, dobbiamo ripartire e lavorare per uscire da questo momento. Non era l’inizio che speravamo ma possiamo tornare a vincere il prima possibile”.

Poca sicurezza: “I primi 30 minuti avevamo la sensazione di essere un po’ in difficoltà, dobbiamo recuperare energie soprattutto mentali. Adesso parlare non è giusto, dobbiamo ripartire e sono sicuro che ripartiremo dalla prossima partita”.

Champions: “La prima cosa è lo spirito e la concentrazione. Dobbiamo sfruttare il fatto che non giochiamo questa competizione da tanto tempo. Dispiace che i tifosi non ci saranno ma speriamo di regalargli comunque un risultato positivo”.

La gara di oggi: “Abbiamo perso troppi contrasti, non abbiamo avuto il dominio della partita. Non abbiamo fatto molto per vincere la partita e hanno vinto meritatamente”.

Borussia Dortmund: “Sono forti, forse tra le prime 10 del mondo. Hanno tanta intensità e qualità ma noi abbiamo dimostrato di poter fare grandi partite”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: