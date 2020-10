Sampdoria, tutti negativi i tamponi in vista della Lazio

“L’U.C. Sampdoria comunica che hanno dato esito negativo tutti i tamponi ai quali, come da protocollo di screening pre-gara, sono stati sottoposti i componenti del ‘Gruppo Squadra’ per Sampdoria-Lazio, in programma questo pomeriggio alle ore 18.00”.

Fonte: Sampdoria.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: