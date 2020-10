SERIE A | Spettacolo Napoli al San Paolo: poker nel primo tempo e Atalanta battuta 4-1

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, è tornata la Serie A. Per questo sabato sono in programma quattro anticipi, ed uno si è da poco concluso: il Napoli di Gennaro Gattuso ha dato spettacolo al San Paolo, vincendo contro l’Atalanta per 4-1. I quattro gol degli Azzurri sono arrivati tutti nel primo tempo, con la doppietta di Lozano, ed i gol di Politano ed Osimhen. Nella ripresa, per la squadra di Gasperini, è andato in gol, al 69′, Lammers. Napoli che vola così ad otto punti, e costringe alla prima sconfitta in campionato l’Atalanta che, dopo tre vittorie nelle prime tre, rimane a nove punti, a +1 sulla squadra di Gattuso.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: