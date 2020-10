SOCIAL | Dopo le polemiche in nazionale, Jessica Immobile difende il suo Ciro | FOTO

Dopo giorni di silenzio, Jessica Immobile scende in campo via social per difendere il suo amato Ciro criticato in nazionale dopo il gol sbagliato con l’Olanda mercoledì. Per esaltare e tutelare il bomber laziale, Jessica, via Instagram, ha deciso di postar una foto del premio di MVP della scorsa stagione con accanto un messaggio forte e chiaro: “Quando i fatti parlano più delle parole“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: