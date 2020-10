SOCIAL | Sampdoria-Lazio, Immobile incita a distanza: “Forza ragazzi” – FOTO

Alle ore 18.00 la Lazio è scesa in campo in casa della Sampdoria, per la quarta giornata di Serie A Tim. Il grande assente del match è senza dubbio Ciro Immobile. Il bomber, out per squalifica, non fa però mancare la sua vicinanza ai suoi compagni. L’attaccante ha infatti postato una storia attraverso il suo account ufficiale Instagram in cui scrive: “Daje Lazio! Forza ragazzi!”.

