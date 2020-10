Spezia, centrocampista positivo al Covid-19: il comunicato del club

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Serie A. Dopo Calafiori della Roma, comunicato poco fa, c’è un nuovo caso in casa Spezia: si tratta di Giulio Maggiore, centrocampista classe ’98. Ad annunciare la positività al Covid-19 di Maggiore è stata proprio la società bianconera attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. Di seguito il comunicato del club: “Lo Spezia Calcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio Maggiore, in isolamento fiduciario fin dal suo rientro alla Spezia dal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esito positivo al Covid-19. Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del Club dal termine della partita con il Milan del 04 ottobre scorso, dovrà sostenere ora un periodo di quarantena, come sancito dai protocolli sanitari nazionali”.

