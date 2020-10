Torino, tre casi di positività al Covid: il comunicato del club granata

Aumentano le positività al Covid anche in Serie A. Questa mattina il Torino calcio, attraverso il sito ufficiale del club, ha diramato il seguente comunicato, in seguito ai tre casi risultati positivi in casa granata: “Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: