UFFICIALE | Slovacchia, esonerato il ct Pavel Hapal

La Federcalcio slovacca rende noto di aver esonerato il commissario tecnico Pavel Hapal, nonostante abbia condotto la selezione a giocarsi la finale playoff per accedere a Euro 2021. “Non sono state ritenute soddisfacenti le prestazioni della squadra e non hanno accolto le aspettative del pubblico” si legge nel comunicato. La Slovacchia si giocherà la finale playoff il 12 novembre a Belfast, in gara secca contro l’Irlanda del Nord. La nomina del nuovo commissario tecnico è prevista per martedì.

