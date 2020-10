CdS | Dominio Samp, la Lazio crolla a Genova

Anche il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica spazio alla disfatta della Lazio a Genova contro la Sampdoria di Ranieri. La squadra blucerchiata domina la partita e segna 3 goal, per la squadra di Inzaghi nonostante le numerose assenze una brutta sconfitta alla vigilia dell’esordio in Champions League di martedì contro il Borussia Dortmund.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: