CHAMPIONS LEAGUE | Lazio-Borussia Dortmund, la designazione arbitrale

La Lazio, dopo la sconfitta di ieri contro la Sampdoria per 3-0, si deve rialzare. L’occasione arriva subito, visto che martedì 20 ottobre, i biancocelesti di Simone Inzaghi, faranno il loro esordio in Champions League. Allo Stadio Olimpico di Roma arriverà il Borussia Dortmund, sorteggiata nel Gruppo F dalla seconda fascia. In vista del match in programma alle ore 21:00, la Uefa ha reso noti gli arbitri delle sfide della prima giornata. Ecco chi arbitrerà la partita tra biancocelesti e gialloneri:

Arbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistenti arbitrali: Nicolas Danos (FRA) – Cyril Gringore (FRA)

Quarto uomo: Frank Schneider (FRA) Video Assistant Referee: François Letexier (FRA)

Assistente Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (FRA)

