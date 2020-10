COVID, oggi nuovo Dpcm

Come riportato sul Corriere della Sera, è terminato il vertice tra governo e regioni. Dopo aver stabilito lo stop a sagre e fiere locali, si parla di chiusura alle 24 per i ristoranti; per bar, pub e altri locali, si procederà allo stop anticipato alle 18 per quanto riguarda la vendita non al tavolo. In serata sarà lo stesso Conte a chiarire il tutto.

