Il Premier Conte in conferenza stampa: “No agli sport da contatto amatoriali e dilettantistica di base. Ristoranti aperti fino a mezzanotte ma con limitazioni sulla capienza” – VIDEO

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa per presentare il dpcm con le nuove misure anti-covid:

Qui l’intera diretta della conferenza stampa:

I SINDACI DISPONGONO ZONE ROSSE SE RISCHIO ASSEMBRAMENTO – “I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

OK ALLA DIDATTICA A DISTANZA IN CASO DI CRITICITA’ – “Previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza. Eventuali turni pomeridiani per le scuole.“

MASSIMO SEI PERSONE PER TAVOLO IN LOCALI – “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”, viene disposto.

NELLA P.A. OBBLIGO DI RIUNIONI A DISTANZA – Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21.

SPORT – “Rimangono vietati gli sport da contatto amatoriali e non sono consentite competizioni dell’attività dilettantistica di base. Saranno consentite attività in forma individuale e attività sportiva a livello professionistico”. Per le palestre c’è stato un intenso dialogo, molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte non è così. Daremo una settimana di tempo per adeguare i protocolli di sicurezza. Non ci sarà ragione di spospendere o chiudere le palestre se tutto verrà rispettato, se non sarà così dovremo chiuderle.

Lo riporta ansa.it

