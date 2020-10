LAZIO WOMEN | Secondo pareggio consecutivo per la Lazio: contro il Brescia finisce 3-3

Dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Riozzese Como, la Lazio Women trova il secondo pari consecutivo. Al Mirko Fersini di Formello, la sfida contro il Brescia, finisce 3-3. Le ragazze biancocelesti sono andate tre volte in vantaggio con i gol di Visentin, Martin e Cianci, ma il Brescia non ha mollato ed ha avuto la forza di pareggiare per tre volte. Lazio che con questo punto, si porta a quota 9 punti in classifica dopo 5 giornate, ancora imbattuta con 2 vittorie e 3 pareggi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: