Parma, un altro giocatore positivo al COVID

Prosegue l’emergenza in casa Parma: a pochi minuti dalla sfida allo Stadio Friuli contro l’Udinese, Liverani dovrà rinunciare anche a Bruno Alves, andato in tribuna per essere risultato positivo al Covid.

