PRIMAVERA1 | La Lazio sfida il Sassuolo: vincere per diventare grandi

Archiviata la prima sosta delle nazionali, la Lazio Primavera è attesa dal primo vero esame di maturità stagionale. tra poche ore, alle 11, i biancocelesti affronteranno in trasferta il Sassuolo con la volontà di portare avanti la striscia d’imbattibilità stagionale. All’Enzo Ricci si prospetta un match delicato ed intenso che potrebbe permettere ai ragazzi di Menichini di ritrovare l’appuntamento con la vittoria, distante oramai dalla prima giornata con il Torino. La grande rimonta con il Bologna, culminata con il tre a tre a tempo quasi scaduto, ha certificato (qualora ce ne fosse ancora bisogno) il grande carattere ed orgoglio delle giovani aquile, chiamate ora al definitivo salto di qualità per sognare in grande. Espugnare l’Emilia contro una formazione a punteggio pieno significherebbe dare un segnale forte, anzi fortissimo al campionato mentre all’orizzonte comincia a respirarsi aria derby con la stracittadina distante solamente sei giorni. Raul Moro e compagni sono pronti: per diventare finalmente grandi bastano novanta minuti perfetti.

L’avversario

Se la Lazio cerca il quarto risultato utile consecutivo, il Sassuolo vuole incrementare il suo percorso netto stagionale (interrotto solo dal k.o in Coppa Italia con la Spal). I neroverdi, possono contare su un nuovo tecnico, Emiliano Bigica, bravissimo a trovare fin da subito la quadratura perfetta intorno ad un 4-3-3 molto propositivo capace di portare molti calciatori in gol (da inizio campionato sono già 7). Nonostante una rosa completamente rinnovata, sono tanti i profili da tenere sotto la lente d’ingrandimento in casa emiliana: da Mattioli, già autore di due sigilli stagionali e chiamato al rilancio dopo un anno passato sottotono, passando per Reda, fino a Oddei, assist man (ben 4) con il vizio del gol.

Le altre gare della quarta giornata

Ascoli-Juventus rinviata; Sampdoria-Empoli rinviata; Torino-Milan rinviata; Fiorentina-Cagliari 6-0; Roma-Atalanta 4-0; Bologna-Genoa; Inter-Genoa rinviata

La probabile formazione

Menichini non cambia e dà fiducia ancora una volta al 4-3-2-1, il disegno tattico che tante soddisfazioni sta portando. Se sul modulo non ci sono incertezze, qualche dubbio in più, invece, aleggia intorno agli undici che scenderanno in campo dal primo minuto. In difesa sarà Franco a guidare la retroguardia, mentre a centrocampo spazio ancora a Marino, Bertini e Shehu. In attacco, ancora vivi alcuni ballottaggi con i soli Nimmermeer e Raul Moro quasi sicuri di una maglia da titolare.

