PRIMAVERA1 | LIVE SASSUOLO-LAZIO 1-2 (21′ Marino, 49′ Bellucci, 72′ Franco)

84′- Cambio per il Sassuolo: Ferrara sostituisce Mattioli.

84′- Raul Moro sfiora il tris calciando da appena dentro l’area di rigore: zacchi si distinte bene e respinge

81′- Altro doppio cambio in casa Lazio: Nimmermeer e Franco lasciano spazio all’esordio in biancoceleste Nasri e Pica.

80′- Ancora una volta Oddei calcia da furoi, Furlanetto respinge.

75′- Doppia sostituzione anche per il Sassuolo: dentro Cannavaro e Pieragnolo, fuori Artioli e Manarelli.

74′- Doppio cambio in casa Lazio: T, Marino e Marinacci prendono il posto di Ndrecka e Cerbara.

72′- ANCORA IN VANTAGGIO LA LAZIO! FRANCO È BRAVISSIMO A SVETTARE DA UN CALCIO D’ANGOLO ED INSACCARE IL RADDOPPIO!

69′- Traversa di Nimmermeer! L’olandese riceve dal limite, si gira e conclude con il pallone che impatta sulla traversa interna rimbalzando poi sulla linea.

68′- Marino batte una punizione dalle trequarti molto pericolosa che rischia di sorprendere Zacchi, bravo ad alzare in corner.

66′- SASSUOLO IN DIECI. ESPULSO REDA PER DOPPIA AMMONIZIONE.

65′- Marino trattiene Saccani in mezzo al campo e viene ammonito.

64′- Tentativo di Bertini dai trenta metri: conclusione imprecisa che termina alta.

62′- Prima sostituzione anche per il Sassuolo: Mitrov sostituisce Aucelli.

60′- Primo cambio per la Lazio: dentro Castigliani, fuori Shehu.

58′- Pericoloso il Sassuolo con Oddei che rientra sul mancino e calcia di potenza. Conclusione centrale deviata in angolo da Furlanetto. Dal corner ancora una grande chance per i padroni di casa con la retroguardia laziale che salva sulla linea-

55′- Altro giallo in casa neroverde: Reda ferma una ripartenza biancoceleste e termina sul taccuino del direttore di gara.

52′-Torna in avanti la Lazio. Azione leggermente confusionaria conclusa con un tiro di Shahu deviato in angolo.

49′- PAREGGIO DEL SASSUOLO. Dagli sviluppi del corner, Bellucci, completamente solo, insacca.

49′- Ancora superlativo Furlanetto! Oddei va via in area e calcia di potenza sul primo palo e il portiere biancoceleste manda in calcio d’angolo.

47′- Primo giallo della ripresa: Marginean commette fallo su Cerbara e viene ammonito.

46′- RIPARTITI! Nessun cambio da ambo le parti.

45+2′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! LAZIO AVANTI GRAZIE A MARINO BRAVO A SFRUTTARE UN ERRORE NEROVERDE. SASSUOLO VICINO AL GOL IN VARIE OCCASIONI, BRAVISSIMO FURLANETTO A FARSI TROVARE PRONTO.

45+1′- Dall’ultimo corner del primo tempo il Sassuolo vicino ancora al pari con una conclusione al volo che si spegne fuori.

45′- concesso un minuto di recupero.

40′- Grande occasione del Sassuolo: dagli sviluppi di un corner Mattioli prova la rovesciata vincente. Si salva la Lazio con un calciatore che salva sulla linea.

34′- Gli emiliani provano a mettere paura alla Lazio con una punizione dalla trequarti: Furlanetto blocca senza problemi. Il portiere biancoceleste è poi bravo poco dopo ad intervenire su un cross basso di Mattioli.

27′- Sassuolo ancora è pericoloso. Mattioli si libera di due avversari e da fuori calcia all’improvviso con il pallone che si spinge di un soffio a lato a Furlanetto battuto.

26′- Ancora Furlanetto! Reda si presenta in area e calcia rasoterra. Il portiere laziale, sempre di piede, respinge.

25′- Sassuolo vicino al pareggio: Mattioli apre per l’accorrente Aucelli che calcia di potenza, bravissimo Furlanetto a deviare di piede.

22′- Torna a spingere il Sassuolo: Oddei mette al centro un traversone interessante su cui Mattioli non riesce però a incidere.

21′- LAZIO IN VANTAGGIO!!!! IL PORTIERE NEROVEDRE ZACCHI FRASEGGIA ECCESSIVAMENTE IN AREA REGALANDO IL PALLONE A MARINO CHE LO PUNISCE DEPOSITANDO IN RETE IL VANTAGGIO!

16′- Prima offensiva biancoceleste: Shehu batte un calcio di punizione dalla destra molto interessante, ma Adeagbo non trova l’impatto vincente.

13′- Continua la pressione dei padroni di casa che tentano un tiro da fuori spedendo però la sfera sopra la traversa.

11′- Grande occasione ancora per il Sassuolo: dagli sviluppi di un corner Marginenan, libero, impatta male il pallone sprecando sotto porta. Brivido per la Lazio.

10′- Primo giallo della gara: Shehu entra duramente a centrocampo e viene ammonito

4′- Grande parata di Furlanetto! Ancora Oddei riceve in area e dalla destra tenta la conclusione a giro. Il portiere laziale vola e devia sopra la traversa.

2′- Grande chance per il Sassuolo: Oddei si invola da solo davanti a Furlanetto, ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato.

1′- Prima fiammata del match dei padroni di casa con Oddei che dalla destra calcia alto.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato al Sassuolo.

SASSUOLO (4-3-3): Zacchi; Saccani, Bellucci, Ranem, Manarelli; Artioli, Marginenan, Aucelli; Oddei, Mattioli, Reda.

A disp. Lugli, Uni, Cehu, Cavallini, Pieragnolo, Cannavaro, Florentine, Mitrov, Ferrara, Barani.

All. Emiliano Bigica

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini, Marino, Cerbara; Shehu; Raul Moro, Nimmermeer.

A disp. Pereira, Migliorati, Pino, Pica, T. Marino, Nasri, Cesaroni, Marinacci, Castigliani, Peruzzi.

All. Leonardo Menichini

Arbitro: Sig. Fiero di Prato

I° Assistente: Sig. Del Santo di Siena

II° Assistente: Sig. Meocci di Siena

Stadio comunale Enzo Ricci di Sassuolo

