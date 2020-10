SERIE A | Pioggia di gol al Dall’Ara: il Sassuolo rimonta il Bologna e si porta al secondo posto

Dopo le vittorie di Napoli, Sampdoria e Milan, ed il pareggio tra Crotone e Juventus negli anticipi del sabato, la 4° giornata di Serie A, si è aperta con il match delle 12:30 tra Bologna e Sassuolo. Partita ricca di gol quella del Renato Dall’Ara di Bologna: partono forte i padroni di casa, con il gol di Soriano dopo 9 minuti. Neanche 10 minuti, e gli ospiti trovano il pareggio con Domenico Berardi. Prima della fine del primo tempo, però, la squadra di Sinisa Mihajlovic torna in vantaggio: assist di Soriano per l’inserimento di Svanberg che insacca alle spalle di Consigli e porta i suoi sul 2-1. Nella ripresa il Bologna prova a chiuderla, con Orsolini che recupera il pallone dopo un errore della difesa del Sassuolo, e trova il gol del 3-1. La squadra di De Zerbi non si perde d’animo e, nell’arco di 13 minuti, rimonta il risultato: al 64′ Djuricic porta il risultato sul 3-2, 6 minuti dopo “Ciccio” Caputo riporta il risultato in parità ma, al 77′ gli ospiti vanno per la prima volta in vantaggio, grazie allo sfortunato autogol del difensore rossoblu Tomiyasu. La gara termina così, con il Sassuolo che vince 3-4 e si porta a quota 10 punti, al secondo posto dietro al Milan a punteggio pieno. Per il Bologna arriva la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella in casa del Benevento, nell’ultimo gara prima della sosta.

