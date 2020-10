SOCIAL | Novella e la prima convocazione in Serie A: “Non ho parole per l’emozione che ho provato” | FOTO

Per il giovane Mattia Novella, terzino della Lazio Primavera, nella trasferta di ieri, persa dalla Lazio in casa della Sampdoria, è stata una giornata molto importante: è arrivata la prima convocazione in Serie A. Il suo entusiasmo si è riversato sui social e, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto sottolineare la sua felicità per questo traguardo. Il post, contenente la foto della sua maglia con il numero 73, è accompagnato dalla didascalia che recita: “Non ho parole per descrivere l’emozione che ho provato oggi…da qui riparto più forte e determinato di prima. Grazie a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Questa la dedico alla mia famiglia ai miei veri amici e soprattutto alla Lazio. PRIMA CONVOCAZIONE IN SERIE A”.

