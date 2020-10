Tuttosport | Flop Lazio, Lotito torna a pensare ad Allegri

Anche Tuttosport questa mattina in edicola dedica spazio alla sconfitta della Lazio sul campo della Sampdoria ma da un punto di vista diverso. Infatti dopo aver analizzato la bruttissima prestazione della squadra di Inzaghi, il quotidiano torinese rilancia un’indiscrezione uscita qualche giorno fa ovvero il corteggiamento del presidente Lotito nei confronti di Allegri, il giornale infatti dopo i 5 anni dell’allenatore toscano sulla panchina della Juventus è molto vicino a lui e alle indiscrezioni che lo riguardano. La notizia come già detto nei giorni scorsi trova soltanto smentite, ma il tempo passa e il rinnovo di Inzaghi ancora non è arrivato e dopo un crollo come quello di ieri sera, le voci su un possibile cambio hanno un altro motivo per farsi più insistenti.

