Calcagno, vice presidente vicario dell’Associazione italiana calciatori: “Pronti a valutare i playoff”

Secondo quanto riportato da Eurosport , con un intervento a Rai Gr Parlamento, riportato da Italpress, il vice presidente vicario dell’Associazione italiana calciatori Calcagno ha fatto una fotografia sullo stato del calcio italiano ed ha parlato dell’eventualità playoff. Queste le sue parole: “Riguardo ai play-off non abbiamo ancora ragionato in modo puntuale perché ci auguriamo che il protocollo possa reggere, ma sappiamo benissimo che il calendario di quest’anno è complicato perché risente del ritardo della scorsa stagione e anche del fatto che partivamo già da un numero esagerato di partite. Per questo dobbiamo essere pronti a fare questi ragionamenti, anche se siamo ottimisti per via di un’unità di intenti che prima della pandemia non c’era”.

