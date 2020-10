Champions League, Makinwa: “La Lazio può andare avanti rispetto al 2007. Tiferò affinché ci riesca”

Risale a quasi tredici anni fa l’ultima apparizione della Lazio in Champions League, era l’11 dicembre 2007 e la Lazio giocava al Santiago Bernabeu, perdendo 3-1 e salutando la competizione, poi sfiorata solo gli anno successivi ma mai raggiunta. Mai fino all’ultima stagione giocata, dove i biancocelesti si sono posizionati quarti, raggiungendo la qualificazione con tre giornate d’anticipo. Tra i giocatori presenti quella sera c’era anche Stephen Makinwa, che in un’intervista per Gianlucadimarzio.com ha ricordato quei tempi e dato un giudizio alla Lazio attuale che affronterà domani il Borussia Dortmund: “Eravamo molto carichi, non c’è competizione più bella da giocare. Ai gironi facemmo alcune buone prestazioni, altre meno. C’era grande entusiasmo tra i tifosi, e anche se non siamo andati oltre abbiamo dato tutto quello che avevamo. Il rimpianto maggiorefu la sconfitta in casa contro l’Olympiakos, potevamo fare qualcosa in più. La Lazio è cresciuta tanto. La scorsa stagione prima del lockdown ha fatto benissimo, poi per tanti motivi non ha ottenuto i risultati che ci si aspettava. Può andare più avanti rispetto al 2007 e tiferò affinché ci riesca. Inzaghi? Simone era già un appassionato di calcio, sapeva tutto di tutto. Non potevamo aspettarci facesse subito così bene, ma già in Primavera aveva ottenuto ottimi risultati. Anche Igli ha fatto molto bene, non è facile e bisogna dargli merito”.

