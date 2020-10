Claudio Anellucci: “La situazione in casa Lazio è disastrosa”

Ospite ai microfoni di Tmw Radio, l’agente Claudio Anellucci si è così espresso sul momento della Lazio: “La situazione è disastrosa. Ho la brutta sensazione che ci siano dei problemi seri all’interno del gruppo, non si può giocare contro la Sampdoria in quelle condizioni. Io avrei giocato in un altro modo con un modulo diverso e avrei provato a portare a casa almeno un punto che sicuramente non guastava”.

