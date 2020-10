CONFERENZA FAVRE, HUMMELS – “Dobbiamo concedere poco ad Immobile è freddissimo sotto porta. Reus? Dobbiamo preservarlo”

Dopo la brutta gara di Genova, la Lazio torna a Roma all’Olimpico pronta per ospitare la prima squadra del girone di Champions League. C’è il Borussia Dortmund e adesso i biancocelesti si preparano ad esordire dopo tredici anni. Il tecnico tedesco Lucien Favre presenta così la gara di domani sera in conferenza stampa.

Lei ha giocato con Ciro nel Borussia, come si fa a difendere uno come lui?

“Dobbiamo concedergli meno occasioni possibili davanti alla porta e dobbiamo cercare di far creare il meno possibile. Lui e molto freddo davanti alla porta”.

Ci saranno molte assenze, come gestite la difesa?

“Dipenderà molto da come gestiranno il lavoro gli incontristi, domani non ci sara nessuno che di solito gestisce con me la difesa, dovremmo aiutarci a vicenda”

Il comportamento difensivo è migliorato?

“Potrei parlarne per ore, intanto anche chi gioca in maniera offensiva quest’anno sta aiutando molto, e riusciamo a gestire meglio il pallone. Sarà una prova per tutti noi”

Domanda per Favre: Come stanno gli altri compagni di squadra?

“Abbiamo fatto molto bene in general in difesa, non saprei dare una risposta, valuteremo tutto domani”

Domanda per Favre: Contro l’Hoffenaim Reus ha giocato pochi minuti, domani lo vedremo in campo?

“Non so dare una risposta, è presto ancora dobbiamo valutare. Reus deve riguardarsi e lo doseremo”

