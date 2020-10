Covid, l’assessore Borriello: “Napoli-AZ va rinviata”

Il mondo del calcio è legato a doppio filo all’emergenza sanitaria causata dal Covid. Tante le squadre al cui interno hanno dei casi di positività tra i giocatori ed una di queste è la società olandese dell’AZ Alkmaar prossimo avversario del Napoli in Europa League che al momento conta ben nove contagiati. A tal proposito è intervenuto quest’oggi a Radio Punto Nuovo l’assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello il quale richiede il rinvio della partita, ecco le sue parole: “Ci vuole responsabilità in questo periodo, la squadra olandese dovrebbe esser messa in quarantena e conseguentemente dovrebbe essere rinviato il match. Non credo possa intervenire il Comune ma la Asl si ed in quel caso bisogna vedere quello che potrebbe accadere. Ripeto, visti i 9 contagiati non dovrebbero venire qui e se la Asl ha impedito al Napoli di partire in occasione della partita contro la Juventus, non vedo perchè debba permettere di far venire l’AZ qui”.

