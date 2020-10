FORMELLO – Inzaghi rimanda a domani mattina le prove. Luiz Felipe si allena e spera | FOTO

A sorpresa niente prove tattiche della vigilia a Formello. Simone Inzaghi rimanda tutto a domani mattina quando la squadra effettuerà una sgambata che non è mai stata così importante. I titolari di Marassi si sono limitati al torello e qualche esercizio blando per poi far ritorno negli spogliatoi. Sono rimasti sul terreno di gioco solamente Djavan Anderson e Parolo con il resto del gruppo a lavorare ma senza dare grosse indicazioni tattiche. L’unica notizia di questo pomeriggio è il secondo giorno consecutivo di allenamento per Luiz Felipe che si candida quindi ad una maglia da titolare. Il brasiliano dovrebbe muoversi con Patric e Acerbi nella retroguardia con Hoedt e Parolo come alternative. A difesa della porta mai come questa volta non c’è un padrone certo. Da un lato il titolare Strakosha, dall’altro il nuovo arrivato Reina preso proprio per palcoscenici simili. Un dubbio su cui il tecnico si è preso ancora qualche ora di riflessione ma, sbilanciandosi, lo spagnolo potrebbe essere in vantaggio. Scelte obbligate sulle fasce laterali con Marusic a destra e Fares a sinistra, l’esperimento Parolo ha fallito mentre Djavan Anderson non è adatto a certe gare. In mezzo al campo invece nessuna perplessità con Milinkovic-Lucas Leiva-Luis Alberto. Davanti torna Immobile dopo il turno di squalifica in campionato e sarà affiancato da Correa in vantaggio su Muriqi. Il tecnico non vuole fare scommesse e l’argentino al momento dà maggiori garanzie del kosovaro, stessa motivazione per cui non rientra nemmeno nel ballottaggio l’acciaccato Caicedo. Assenti i soliti: Radu, Lazzari, Lulic, Andreas Pereira ed Escalante a cui si aggiunge anche Danilo Cataldi alle prese con fastidi intestinali.

