Gianni di Marzio: “Lazio, si doveva fare di più sul mercato”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Gianni Di Marzio ha commentato il brutto momento in casa Lazio, ecco le sue dichiarazioni: “Io credo che la società avrebbe dovuto fare degli sforzi in più sul mercato. Detto questo è vero che contro la Sampdoria c’erano molte assenze ma questo non deve essere un’alibi, sono mancati i giocatori chiave come Milinkovic e Luis Alberto che in questo momento sono irriconoscibili. Nonostante tutto questo però credo che la squadra si riprenderà molto presto”.

