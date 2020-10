Il Messaggero | Escalante stringe i denti, Pereira ci prova per il Dortmund

In vista del Borussia Dortmund da valutare Pereira, alle prese con qualche linea di febbre, mentre Escalante, fermo per da quasi una settimana per un fastidio muscolare, dovrebbe recuperare in extremis. Nessun dubbio sulla presenza dei big Acerbi, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile, rimasto a riposo contro la Sampdoria per squalifica. Bocciati gli esperimenti di Parolo e Djavan Anderson sulle corsie esterne. Fares e Marusic, entrati nel secondo tempo a Marassi, sperano in una chance. Verso la conferma Strakosha tra i pali e Patric in difesa. In attacco ballottaggio aperto tra Caicedo e Correa. Annunciate le assenze di Vavro, Bastos e Lulic, esclusi dalla lista, oltre all’infortunato Radu.

Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: