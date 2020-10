Il Tempo | Lazio sparita, serve una scossa

Alla ricerca della Lazio perduta. Una squadra sparita dopo la pandemia che, solo in rare fiammate, è riuscita ad esprimersi ai livelli visti nella fantastica cavalcata dello scorso inverno. «È stato solo un black-out, non siamo ancora al completo», le poche parole che trapelano da Formello. Certo, il presidente Lotito non si aspettava un inizio così tormentato tra infortuni e giocatori fuori condizione che brillano con le rispettive nazionali per poi offrire prestazioni anonime con la maglia biancoceleste. I numeri di queste prime quattro partite ufficiali cominciano a preoccupare: solo quattro punti conquistati, uno nelle ultime tre partite nelle quali sono state incassate ben otto reti. Se poi si uniscono i dati delle dodici partite disputate in estate post-lockdown, si scopre una realtà troppo diversa rispetto alle sinfonie biancocelesti ammirate fino ai primi di marzo. Sono ben otto le sconfitte in sedici gare, solo venti punti con una media di 1.2 a partita, in pratica il cammino che di solito segue una squadra che arriva appena sopra la zona retrocessione. Allarme rosso anche perchè sembra quasi la banda Inzaghi stia risentendo del tira e molla tra presidente e allenatore per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Le ultime due volte che si è affrontato il campionato con un allenatore precario, Petkovic e Pioli, si è chiusa la stagione con l’esonero. Quindi, sarebbe meglio nell’interesse del club che si risolvesse la questione in modo da dare un segnale forte al gruppo molto legato a Inzaghi. Un incontro chiarificatore tra i due e non solo che serva a ritrovare quell’unità di intenti tra tutte le componenti, decisivo per la vittoria in Supercoppa e per il ritorno in Champions dopo ben 13 anni di tentativi a vuoto. È chiaro che poi sarà importante recuperare gli assenti, far salire di tono Luis Alberto e Milinkovic, oltre a ritrovare il vero Leiva, lontano parente del giocatore ammirato prima dell’operazione al ginocchio. Intanto per la supersfida di domani contro il Borussia Dortmund sarà recuperabile solo Luiz Felipe oltre Immobile che ha saltato per squalifica la disastrosa trasferta di Marassi. Niente da fare per Escalante e Pereira che si sperava potessero andare almeno in panchina così come restano lontani dal rientro Radu, Lulic, Lazzari e Bastos. Arbitrerà il francese Turpin con gara trasmessa alle 21 da Sky. Il Tempo/Luigi Salomone

