Le responsabilità del pesante tracollo della Lazio non sono solo della difesa, perché contro la Sampdoria non ha funzionato nulla. Ma le lacune e le difficoltà della retroguardia biancoceleste, che ha già subito otto gol in 4 giornate, sono evidenti e destano preoccupazione alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund. Un esame delicato, contro un trio che non perdona: Haaland, Reus e Sancho. Gli avversari del debutto in Champions, domani sera all’Olimpico, sono stati il secondo miglior attacco della scorsa Bundesliga con 84 gol all’attivo e ora viag- giano alla media di due reti a parti- ta. Il gioiello Haaland è il pericolo numero uno: da quando veste la maglia giallonera, il gigante norvegese ha realizzato 21 gol su 25 presenze, mentre prima ne aveva segnati 29 nelle 27 gare a Salisburgo. Nell’ulti- mo turno di campionato ha riposato per un’ora, prima di entrare e decidere la partita contro l’Hoffenheim con l’assist a Reus, anche lui entrato nel finale. Domani Inzaghi dovrà schierare la stessa difesa di Genova: Patric, Acerbi e Hoedt. Scelte obbligate perché Luiz Felipe recupera solo per la panchina, Radu è ko, Vavro non è in lista Champions. I volti non cambieranno, l’atteggiamento invece dovrà essere diverso: «Non ci sono alibi, abbiamo perso perché lo spirito non era quello giusto», ha detto Inzaghi, all’esordio in Champions da allenatore. Anche lui, come lo spogliatoio, è chiamato a reagire: il tecnico deve dimostrare che il tira e molla sul rinnovo e le voci su Allegri – che alla Lazio preferisce Inter e Psg – non lo stanno condizionando. A Formello è impegnato a studiare la squadra di Favre, che non ha mai vinto contro i biancocelesti: prima con il Mönchengladbach e poi col Nizza ha perso tre gare e ne ha pareggiata una. Certo i numeri post lockdown della Lazio preoccupano: 8 sconfitte in 16 partite. Leiva, uno dei più esperti con 26 presenze in Champions, non ha paura: «Con intensità e qualità abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti». Torna Immobile, uno dei trascinatori del gruppo. Ha una doppia voglia di rivalsa, Ciro: giocherà contro la sua ex squadra, dove non ha entusiasmato nel 2014-‘15, e potrà rispondere sul campo alle critiche ricevute dopo Italia-Olanda. Una maglia in attacco è certa, l’altra se la contendono Correa e Muriqi. Il Tucu ha deluso con la Samp, mentre il centravanti kosovaro ha mandato segnali incoraggianti: i tifosi lo vorrebbero titolare. Inzaghi dovrebbe comunque confermare Correa, per sfruttare gli spazi che si apriranno nella difesa del Dortmund. In fondo anche Favre deve fare i conti con tante assenze: Zagadou, Schulz e Schmelzer sono infortunati, Akanji ha contratto il Coronavirus. Davanti però ci saranno tutti e Haaland fa paura alla difesa biancoceleste in crisi. «A Genova – assicurano da Formello – hanno sbagliato tutti, ma è stato solo un black out”» Domani la squadra deve dimo- strarlo sul campo.

