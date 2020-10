Lazio-Borussia, Hitzfeld: “Sarà un match equilibrato, loro giovani e poco esperti”

Mancano poco più di 24 ore all’esordio della Lazio in Champions League contro il Borussia Dortmund e per parlare della partita questo pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex allenatore giallonero Ottmar Hitzfeld, ecco le sue parole: “Mi aspetto una partita molto equilibrata perchè il Borussia è una squadra molto giovane che deve ancora trovare un suo equilibrio e quando l’avversario ha qualità può andare in difficoltà proprio per la poca esperienza”.

Ancora sul Dortmund: “La Lazio non deve andare in svantaggio perchè poi potranno giocare a campo aperto dove sono molto bravi visto che hanno velocità, tecnica e intelligenza e quindi limitarli diventa difficile”.

Su Sancho e Haaland: “Io credo che di base non valgano più di 80 milioni, sul loro prezzo però influisce il fatto che sono giovanissimi ed hanno ancora tanti anni di carriera davanti a loro. Detto questo Haaland è molto forte, è molto veloce nonostante la sua struttura fisica. Per me può raggiungere livelli altissimi, è molto bravo davanti alla porta ed ha bisogno di poche occasioni per segnare. Sancho invece è più altalenante ma è veramente forte anche lui. Penso che senza Covid un top club inglese l’avrebbe già preso”.

Sul confronto con il suo Borussia che affrontò anche la Lazio: “Non cambierei Riedle con Haaland, io ero molto soddisfatto di lui, abbiamo raggiunto grandi traguardi insieme”.

Un ultimo pensiero sul Borussia: “Hanno grandi ambizioni e secondo me deve conquistare qualche titolo. In Germania con la presenza del Bayern è difficile ma con lo scouting che hanno non resteranno a lungo senza trofei. Far giocare a questi livelli ragazzi di 17 anni come Bellingham e Reyna o di 20 anni come Sancho e Haaland è lodevole ma bisogna vincere perchè le critiche esistono anche lì”.

