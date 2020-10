Lazio, tutto pronto per il debutto in Champions: la squadra posa con la maglia speciale | FOTO

Domani, alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio tornerà, finalmente, a giocare in Champions League. La sfida contro il Borussia Dortmund sarà un banco di prova importante per la squadra di Inzaghi, chiamata a riscattare la brutta sconfitta di sabato in campionato contro la Sampdoria. Alla vigilia della sfida contro i tedeschi del Dortmund, la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato la foto della squadra al completo, in posa con la maglia speciale per le gare di Champions League.

