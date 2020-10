Lazio Women, Seleman: “Serve migliorare nella gestione del vantaggio. Ora testa al Cesena”

L’allenatore della Lazio Women Ashraf Seleman, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style: “La partita di ieri è stata pazza e pirotecnica, con tanto di beffa finale. Serve migliorare nella gestione del vantaggio, abbiamo commesso troppi errori. Quando sono rimaste in dieci, pensavamo di averla portata a casa invece non è stato così. Perdiamo punti in casa, serve più attenzione. Incassiamo troppe reti, questo è un dato che va sistemato. Adesso avremo il Cesena, servirà il massimo per vincere perché loro sono bravi a difendersi e ripartire”.

